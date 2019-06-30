لحظة انقلاب شاحنة مياه على الطريق في هونج كونج – فيديو

2019/06/30 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب سائق شاحنة تحمل صهريج للمياه بإصابات متعددة على طريق سريع في هونج كونج.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، كان سائق السيارة يسير بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار محاولا تجاوز السيارات التي أمامه، فاختل توازن الشاحنة وفقد سيطرته عليها لتسقط وسط السيارات المسرعة.

التقط مقطع الفيديو على طريق توين مون السريع وانتشر عبر الإنترنت، وقالت التقارير أن السائق البالغ من العمر 66 عاما حوصر بمقعد القيادة أنقذه رجال الإطفاء بعد الإصابة بجروح في الرأس لكنه نقل إلى المستشفى وهو ما زال في حالة وعي، وأغلق الطريق لمدة ثلاث ساعات بعد الحادث.

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