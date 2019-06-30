الكربولي: الناس لن تسكت على تحويل اراضيهم الى جهات استثمار وهمية في حزام بغداد

2019/06/30 | 13:32

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بغداد:سومر نيوز

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الكربولي، من ان الناس والعشائر لن يسكتوا على تحويل ارا...

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