أمانة بغداد تعلن إطلاق حملات مكثفة لإزالة التجاوزات

2019/06/30 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اطلاق حملات مكثفة لازالة التجاوزات في قواطع مختلفة من العاصمة.





وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بلدية الشعب قامت بحملة لازالة التجاوزات تناوبت بين الليل والنهار ازالت خلالها العديد من التجاوزات ضمن شارعي زين القوس وبغداد كركوك شرقي العاصمة”.

وذكر البيان، ان “بلدية الصدر الاولى قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها الكثير من التجاوزات ضمن شارع القدس او ما يسمى شعبياً بشارع السيراميك تضمنت ازالة العديد من التجاوزات ضمن الشارع المذكور”.





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