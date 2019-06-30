سفير العراق في القاهرة يبحث مع البابا تواضروس الثاني العلاقات بين البلدين وأهمية التعايش بين الأديان السماوية

2019/06/30 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق في القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية التعايش بين الأديان السماوية السَمِحة في العالم العربي “.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاحد , ان السفير التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي […]

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