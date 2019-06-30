2019/06/30 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن إلغائه الضربة العسكرية على إيران في اللحظات الأخيرة ردا على قيام طهران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية.
كشفت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن خيارات الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج حيال مشروع ايران النووي والهجمات الأخيرة في بحر عمان لم تفلح في تركيع إيران.
وأشارت الصحيفة أن بعد أسابيع …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندي تايمز: العقوبات الأمريكية لن تركع إيران) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن خيارات الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج حيال مشروع ايران النووي والهجمات الأخيرة في بحر عمان لم تفلح في تركيع إيران.
وأشارت الصحيفة أن بعد أسابيع …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندي تايمز: العقوبات الأمريكية لن تركع إيران) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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