صندي تايمز: العقوبات الأمريكية لن تركع إيران

2019/06/30 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن إلغائه الضربة العسكرية على إيران في اللحظات الأخيرة ردا على قيام طهران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية.كشفت صحيفة “صاندي ​تايمز​” البريطانية أن خيارات ​الولايات المتحدة​ وحلفائها في منطقة ​الخليج​ حيال مشروع ​ايران​ النووي والهجمات الأخيرة في بحر عمان لم تفلح في تركيع إيران.وأشارت الصحيفة أن بعد أسابيع …

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