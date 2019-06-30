2019/06/30 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتراف إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع داعش لحماية نفسه

اكد صحفي إسرائيلي ان رئيس وزراء كيان الاحتلال ، بنيامين نتنياهو،

يحاول إقامة أي حكومة تقر تعديل قانون الحصانة الذي يمنع محاكمته

بصفته عضوا في الكنيست، حتى ولو عبر التحالف مع "داعش"وكتب الصحفي بن كسبيت في صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو "مستعد

للتحالف مع تنظيم (داعش) لو كان له (للتنظيم) ممثلون في الكنيست، من

أجل النجاة بنفسه من المحاكمة في قضايا الفساد المشتبه فيها بارتكاب

جرائم رشوة واحتيال وخيانة أمانة".وأضاف بن كسبيت، أن نتنياهو، وخلال محاولاته إقامة حكومة بعد فوزه في

الانتخابات، "توسل" للأحزاب الدينية الحريدية (يهدوت هتوراه وشاس)

ولأفيغدور ليبرمان (زعيم حزب إسرائيل بيتنا) للتنازل عن مواقفهم

المتعارضة تجاه قانون التجنيد، وبعد فشله في إقناعهم، عرض نصف الحكومة

على حزب العمل (يساري معارض).وتابع بن كسبيت أنه لو كان لـ"داعش"عدد من المقاعد في الكنيست فلربما

سيحاول نتنياهو أن يفاوضهم على دخول حكومته.ولفت بن كسبيت إلى أنه: ولعدم وجود "داعشيين" في البرلمان فإن نتنياهو

سيسعى إلى ضم من هم أسوأ من "الداعشيين" إلى حزب الليكود، أي "أييلت

شاكيد"، مهما كان الثمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع داعش لحماية نفسه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع داعش لحماية نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).