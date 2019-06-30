نائب: أميركا تحاول احداث شرخ في العلاقات العراقية السعودية 

2019/06/30 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأحد، الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة احداث شرخ في العلاقة بين العراق والسعودية عبر ادعاءاتها المتكررة بشأن إنطلاق الطائرات اليمنية المسيرة من العراق للهجوم على ضد السعودية.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “معاودة الاستخبارات الأميركية باتهامها ضرب ابار النفط السعودية جاء عن انطلاق طائرة من داخل الاراضي […]

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