اعتقال متهمين بالتهديد والسرقة في العاصمة

2019/06/30 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القاء القبض على متهمين بالتهديد والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال سبعة متهمين بالسرقة في مناطق {الكاظمية، البتاويين، وام الكبر والغزلان، والحسينية شمالي بغداد}".



واضافت، انه "تم اعتقال متهم بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية في منطقة الغزالية، ومتهم آخر بتعاطي المخدرات في منطقة البلديات".انتهى

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