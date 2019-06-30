وزير العمل يوكد سعي الوزارة للارتقاء بواقع شريحة العمال ورفع مستواهم المعاشي

2019/06/30 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ” ان الوزارة تسعى للارتقاء بواقع شريحة العمال ورفع مستواهم المعاشي “.وقال عبد الزمان خلال استقباله عددا من متظاهري شركة الصناعات الخفيفة من العمال المتقاعدين للاستماع لمطالبهم ومناشداتهم ” ان الوزارة تسعى للارتقاء بواقع شريحة العمال ورفع مستواهم المعاشي من خلال ارساء بيئة تشريعية تتواءم […]

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