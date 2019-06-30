الكربولي: تحويل أراض ودور بمناطق حزام بغداد لجهات استثمار وهمية

2019/06/30 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب محمد الكربولي، الأحد، عن تحويل أراض ودور منتشرة في مناطق حزام بغداد الى جهات استثمار وهمية.

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