أزمة الليرة التركية.. سياسية أم اقتصادية؟

2019/06/30 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز للأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

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