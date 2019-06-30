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أزمة الليرة التركية.. سياسية أم اقتصادية؟


أزمة الليرة التركية.. سياسية أم اقتصادية؟
2019/06/30 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز للأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

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