2019/06/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين القوات الامنية ومتظاهرين حاصروا المجلس البلدي لقضاء الاصلاح في ذي قار

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