لطفي حاتم - موضوعات حول الدولة الوطنية وشكل بنائها

2019/06/30 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم -- يتميز مفهوم الدولة في الفكر السياسي المعاصر بسمات أساسية يمكن تحديدها ب- --أولا-- شكل بنائها فدرالي – موحد.ثانياً - طبيعة نظامها السياسي ملكي – جمهوري.ثالثاً- شكل الحكم فيها ديمقراطي أو استبدادي.-- أحاول في هذا البحث المكثف التعرض لشكل الدولة الفدرالي المرتكز على تعدد القوميات المتعاقدة في إطار الدولة الاتحادية وبهذا المنحى يجري التركيز على - شكل الدولة- بسبب تمتعه بأهمية ......

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