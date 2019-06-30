2019/06/30 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- وكالة النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاحد، عن ضبط 13 صهريجا محملا بمادة ‏النفط الخام معدة للتهريب في محافظة البصرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة كشفت عن ضبط 13 صهريجا محملة بمادة ‏النفط الخام، فيما اكدت القبض على 14 متهماً بتهريبها وصدقت اقوالهم قضائياً.‏

واوضح البيان، ان "فريقا من محققي هيئة ‏النزاهة وباشراف ومتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة تمكن ‏من ضبط صهاريج كانت محملة بمادة النفط الخام لغرض تهريبها في ‏منطقة الدير في المحافظة".‏

واضاف "تم توقيف 14 متهماً بتهريب النفط الخام وان المحكمة اتخذت كافة الإجراءات بحقهم ‏وصدقت أقوالهم قضائياً وفقاً لأحكام المادة 3/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب 13 صهريجا محملا بالنفط في البصرة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب 13 صهريجا محملا بالنفط في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).