امريكا دولة ارهابية

2019/06/30 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد الحيالي

قامت وتأسست دولة امريكا على مبدأ الأرهاب والقتل والتدمير والأبادة الفردية والجماعية ووضعت خطط بناء دولتها على اسس الحروب والأجتياح القسري بالأعتداء على الدول والشعوب الأخرى سواء على مستوى الحكم والتحكم بها بواسطة أنظمة الخيانة والعمالة لها ولربيباتها اللاتي صنعتها أو إجتياحها بالمباشر تحت ذرائع كاذبة تدعيها لغرض التبرير السلبي ..وأولها ضحاياها ببدء نشأتها كان على الهنود الحمر أصحاب الأرض الأصليين .



وها هي اليوم تدعي انها دولة حضارية من أولويات مبادءها الديمقراطية ؛ الريادة في مجال حقوق الانسان و القيم الانسانية !! التي لا تمتلكها ولم تتمسك بأي منها حالها حال اعوانها من الأنظمة وشخوص الحكم الذين مثلهم مثلها يطرحون شعارات القيم والاخلاق والصدق ويعهدون بألألتزام بها وما يلبثوا أن ينقضوا وعودهم وينكثوا عهودهم… ورغم كل هذه وتلك من تاريخ جرائم امريكا..



العرب والمسلمين فقط من دون شعوب الأرض صدقوها لانهم عرب !ولن تستثني سحقتهم وشعوبهم بخلق ادوات ومبررات التدمير ( إسرائيل وأخواتها… ؟ من العرب وغيرهم )… عاشت أمريكا حرةً عربية… والموت لنا شعوباً متخلفةً بالية…

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