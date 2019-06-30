2019/06/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الثقافة الجهود المبذولة لاتمام ادراج موقع بابل الأثري في لائحة التراث العالمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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