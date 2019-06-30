الموارد تثبت الوجبة الأولى من العقود والاجور على الملاك

2019/06/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت وزارة الموارد المائية ، اليوم الاحد ، على امر تثبيت 213 من المتعاقدين والاجراء اليوميين وكبار السن العاملين في تشكيلاتها على الملاك الدائم، مانحة الافضلية لاصحاب الخبرة والخدمة الطويلة الذين قضوا سنوات عديدة في العمل بالوزارة دون تثبيت، وايضا تثبيت حملة الشهادات العليا.

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