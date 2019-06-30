روحاني: ترامب لا يفهم قضية المرجعية والقيادة المعنوية ولا يعرف حدوده

2019/06/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني خلال مؤتم صحفي عقد ه اليوم في طهران، وتابع موقع "الغدير"، ان" البيت الأبيض يبدو متخبطاً هذه الأيام حيث نسمع من أصحابه تصريحات غير واقعية ومضحكة".واضاف روحاني، ان" ترامب أثبت من خلال العقوبات الأخيرة أنه لا يفهم قضية المرجعية والقيادة المعنوية ولا يعرف حدوده".ونوه الى انه" لا نريد حرباً في المنطقة لكن في الوقت نفسه لا نسمح بالاعتداء على بلدنا وإذا حصل ذلك سنواجهه وبقوة".انتهى..م.م

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