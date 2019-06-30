عمليات بغداد تعلن اعتقال 7 متهمين بالتهديد والسرقة في بغداد

2019/06/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال سبعة متهمين بالسرقة في مناطق: الكاظمية، البتاويين، وام الكبر والغزلان، والحسينية شمالي بغداد".واضافت، انه" تم اعتقال متهم بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية في منطقة الغزالية، ومتهم آخر بتعاطي المخدرات في منطقة البلديات".انتهى..م.م

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