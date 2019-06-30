التعليم تصدر توجيها للجامعات بشأن قاعات الامتحانات الوزارية

2019/06/30 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، ضرورة التزام الجامعات بعدم السماح لمنتسبيها بالتقرب من القاعات الامتحانية الوزارية للمرحلة الإعدادية باستثناء المخولين.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الوزارة تحرص على ضمان سير وانسيابية العملية الامتحانية لطلبة المرحلة المنتهية في الدراسة الإعدادية داخل الجامعات”.[…]

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