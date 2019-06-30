2019/06/30 | 14:00

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بغداد اليوم - متابعة

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) في محافظة ديالى عدي الخدران، (30 حزيران 2019)، اكتشاف نبتة مخدرة في بستان مهجور في القضاء شمال المحافظة.

وقال الخدران في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا امنيا اكتشف وجو

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الأحد، 30 حزيران، 2019، مصير اثنين من المزارعين اختفيا في ظروف غامضة في بادية قره تبة شمال شرق المحافظة يوم امس.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "كل المؤشرات المتوفرة عن حادثة اختفاء

بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، الاحد (30 حزيران 2019)، ما اسماها بـ"مجزرة الأنهر" داخل المحافظة.

وقال مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت نحو 20 حالة غرق في مناطق متفرقة

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