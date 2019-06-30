روحاني: ترامب لا يفهم قضية المرجعية ولا يعرف حدوده

2019/06/30 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن ترامب لا يفهم شيئا في قضية المرجعية والقيادة الموحدة.

وقال روحاني خلال مؤتم صحفي عقده، اليوم الاحد،

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