تفاصيل جديدة.. الشاب الذي سقط من أعلى ملوية سامراء لم ينتحر

2019/06/30 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

أكد مواطنون وأصدقاء للشاب الذي سقط من أعلى ملوية جامع سامراء الكبير قبل يومين: إنه لم يلق بنفسه من أعلى المئذنة كما قيل،

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