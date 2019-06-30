وفد من الخدمات النيابية يصل الى مطار كركوك لمتابعة مراحل انجازه

2019/06/30 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

وصول رئيس لجنة الخدمات النائب كاظم فنجان الحمامي مع عددا من اعضاء اللجنة لزيارة مطار كركوك ومتابعة مراحل تنفيذه.





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