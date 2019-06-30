أمر وزاري بتكليف رئيس جامعة كربلاء

2019/06/30 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، أمراً وزارياً يقضي بتكليف (ا.د باسم السعيدي) برئاسة جامعة كربلاء وكالة.

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