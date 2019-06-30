صدور حكم جديد بحق مديـر عام المصـرف الـزراعي سابقاً

2019/06/30 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور حكم جديد بحق مدير عام المصرف الـزراعي سابـقاً لإحداثه ضررا عمديا بالمال العام.وذكرت الهيأة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ اقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ نتيجة المخالفات التي ...

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