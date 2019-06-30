2019/06/30 | 14:08

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شرطة ذي قار تنفي وجود تبادل لاطلاق النار في مظاهرات قضاء الإصلاح

بغداد/...



نفى الناطق الاعلامي لمديرية شرطة محافظة ذي قار العقيد عبد الهادي خليفة، الاحد، ماتداولته شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول الاعتداء على المتظاهرين في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية مركز محافظه ذي قار.

وقالت القيادة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ،أن “قوات الشرطة وفرت الحماية الكامله للمتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات ولا يوجد اي اعتداءات من قبل رجال الشرطة”.

وأوضح البيان ان “هناك حالات فرديه من بعض المندسين في التظاهرات السلمية و الذين يسعون الى تغير مسار المظاهرات وخلق حالة من البلبة والفوضى .مبينا ان الشرطة يودون واجباتهم بشكل مهني على درجه من الوعي والحرص العاليين”.انتهى2

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