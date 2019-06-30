2019/06/30 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو لاعتداء عنصري ضد امرأة محجبة في “مترو إسطنبول”.وأوضح مغردون، أن مشادات كلامية نشبت بين إمرأة تركية عنصرية وعدد من ركاب مترو إسطنبول على خلفية اعتدائها لفظيا على امرأة محجبة قائلة “جاءت المرأه السوادء”.وقال نشطاء، إن المرأة التركية العنصرية رددت خلال المشادات الكلامية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتداء عنصري على محجبة بالمترو في إسطنبول النعيم نيوز.

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