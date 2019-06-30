“بالفديو”.. اصابة شخص بعد فض تظاهرة امام مبنى محافظة النجف

2019/06/30 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق فضت قوات مكافحة الشغب ،اليوم الاحد، تظاهرة انطلقت امام مبنى محافظة النجف، للمحاضرين المجانيين مطالبين تثبيتهم على الملاك الدائم وبحسب مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق” فأن المتظاهرين تعرض الى صعقة كهربائية من قبل قوات الشغب افقدته الوعي.

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