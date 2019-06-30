2019/06/30 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} اعلنت وزارة العدل، الاحد، افتتاح مديرية تنفيذ الهندية في محافظة ‏كربلاء المقدسة لتقديم افضل الخدمات وانجاز معاملات المواطنين.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بالوزارة وكالة رعد خليل غاجي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه تم "افتتاح مديرية تنفيذ الهندية في محافظة ‏كربلاء المقدسة، وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات العدلية المقدمة ‏للمواطنين".‏واضاف غاجي ان ‏"افتتاح هذه المديرية يأتي ‏ضمن خطة الوزارة بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص ‏الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل الخدمات، بالاضافة الى ‏الاسراع في انجاز معاملات المواطنين وتذليل جميع المعوقات ‏خدمة للصالح العام‎."‎واشار الى انه "تم التباحث حول اليات العمل ومناقشة مهام ‏عملها وكيفية مساهمتها في تبسيط اجراءات العمل والوقوف على ‏اهم احتياجاتها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الهندية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الهندية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).