2019/06/30 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- وكالة النبأ للأخبار/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن تكليف باسم السعيدي برئاسة جامعة كربلاء.وذكر بيان مقتضب للوزارة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل اصدر أمراً وزارياً يقضي بتكليف ا.د باسم السعيدي برئاسة جامعة كربلاء وكالة".

وكانت قد اعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور منير السعدي من تكليفه برئاسة جامعة كربلاء وكالة، في خطوة سبقها انهاء تكليف عدد من رؤوساء الجامعات العراقية في عموم البلاد.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لجامعة كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لجامعة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).