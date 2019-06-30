2019/06/30 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ادراج موقع بابل الأثري على لائحة التراث العالمي خلال لقاءه وزير الثقافة عبد الامير الحمداني في قصر السلام ببغداد.وتناول اللقاء بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “الجهود المبذولة لاتمام ادراج موقع بابل الأثري في لائحة التراث العالمي”، حيث اكد صالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع الحمداني ادراج موقع بابل الاثري بلائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع الحمداني ادراج موقع بابل الاثري بلائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).