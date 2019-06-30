2019/06/30 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، مع وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، إدراج موقع ‏بابل الأثري على لائحة التراث العالمي.‏ وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية استقبل ‏اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الثقافة”.‏ وأضافت أن “اللقاء تناول الجهود المبذولة لاتمام ادراج موقع بابل الأثري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية ووزير الثقافة يبحثان إدراج موقع بابل الأثري على لائحة التراث العالمي وكالة خطوة برس.

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