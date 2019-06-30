2019/06/30 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين بالتهديد والسرقة وانتحال الصفة ‏في مناطق متفرقة من العاصمة.‏ وذكر بيان للقيادة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن ”القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت ‏من القاء القبض على سبعة متهمين بالسرقة في مناطق الكاظمية والبتاوين وام الكبر والغزلان ‏والحسينية شمالي بغداد”.‏ وأضاف،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن القبض على متهمين بالتهديد والسرقة ‏ وكالة خطوة برس.

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