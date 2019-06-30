2019/06/30 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، اليوم الاحد، بأن قوة أمنية ألقت القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية يسرقان حقائب النساء في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقال المصدر ، إن ” مواطنة استنجدت بدوريات النجدة بمحاولة شخصين يستقلان دراجة نارية سرقة حقيبتها”، مبيناً أن “الشخصين لاذا بالفرار اثناء مشاهدتهم دوريات النجدة “.وأوضح , أن “دوريات النجدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بسرقة الحقائب النسائية جنوبي بغداد النعيم نيوز.

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