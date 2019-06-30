بريطانيا تعترف بارسال جنود قاصرين إلى العراق وافغانستان

2019/06/30 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اقرت وزارة الدفاع البريطانية، الاحد ، بارسال خمسة قاصرين تبلغ اعمارهم 17 عاما الى مناطق القتال في العراق وافغانستان في خطأ يخرق التزام بريطانيا بالتعهد الصادر من الامم المتحدة بعدم مشاركة الاطفال في الحروب.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أنه ” تم ارسال خمسة قاصرين في سن السابعة […]

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