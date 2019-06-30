اخلاص الدليمي : اللجنة المالية تسلمت اشعارا رسميا من الرئاسات الثلاث حول تمديد عمل المناصب بالوكالة

2019/06/30 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت اللجنة المالية اليوم اشعارا رسميا من الرئاسات الثلاث حول تمديد عمل المناصب بالوكالة.وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح لها ان ” اللجنة المالية النيابية تسلمت أشعارا رسميا من الرئاسات الثلاث لتعديل المادة 58 من قانون الموازنة العامة الاتحادية والخاصة بتمديد عمل المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة الى 24 تشرين الأول “.واضافت ان ” […]

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