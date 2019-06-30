كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة العشرون - النظم الدكتاتورية ومثقفو العراق

2019/06/30 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب يقضــي الإنســـان سنواتـه الأولـى فـي تعلم النطـــق، وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت!"أحلام مستغانميكاتبة وشاعرة جزائريةكثافة الموضوعات التي تضمنها كتاب الدكتور فالح مهدي "مقالة في السفالة: نقد الحاضر العراقي"، وكثرة الإشكاليات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عالجها فيه، تفتح شهية القارئ والقارئة للمداخلة والتعليق وتبيان وجهة نظر مؤيدة أو مخالفة لهذه المسألة أو ......

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