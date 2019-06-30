نائب عراقي يتهم وزارة الكهرباء بالتحايل لزيادة ساعات التجهيز!

2019/06/30 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي وزارة الكهرباء العراقية بـ"التحايل" على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز، مطالبا الوزارة...

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