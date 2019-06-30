رئاسة البرلمان تكشف عن ثغرات بقانون مكافحة المخدرات

2019/06/30 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأحد، عن ثغرات بقانون مكافحة المخدرات العراقي ظهرت اثناء التنفيذ.

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