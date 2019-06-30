مقتل فلاح واصابة 3 بانفجار بكرميان

2019/06/30 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل شخص واصيب اخرون بانفجار في كرميان.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت بقرية اصلاح الواقعة بين قضاء كلار وناحية جلولاء تسببت بقمتل فلاح واصابة 3 اخرين.وياتي الانفجار عقب اقدام تنظيم داعش قبل ايام باختطاف 3 اشخاص من موقع الحادث نفسه.

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