برتقال ديالى في صيفها اللاهب

2019/06/30 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… تميزت هذه المدينة والتي تحدها خمس محافظات إلى جانب امتلاكها حدوداً طويلة مع إيران ما تعد حلقة وصل مهمة بين الشمال والوسط ، كما تعتبر هذه المحافظة من المحافظات المهمة في الإنتاج الزراعي من ناحية الحمضيات أو من ناحية إنتاجها للقمح حيث تعتبر من الأراضي الخصبة في الإنتاج ومن النوعيات […]

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