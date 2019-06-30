الرئاسات الثلاث العراقية تؤكد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد

2019/06/30 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد طالبت الرئاسات الثلاثة العُليا في العراق بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على حماية السيادة الوطنية والتصدّي بكل قوّة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة الشعب العراقي.وذكر بيان رسمي في ختام اجتماع الرئاسات الثلاثة بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس ...

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