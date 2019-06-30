الرئاسات الثلاث تمدد الوقت للحكومة العراقية لإختيار شخصيات للدولة وانهاء ملف

2019/06/30 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً في قصر السلام ببغداد مساء اليوم السبت بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان “المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة”.

واضاف البيان ان “الاجتماع تطرق الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، كما شدد المجتمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه”.

ونوه البيان ان “المجتمعين شددوا على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية”.

وتابع البيان ان “الرئاسات الثلاث جددت تأكيدها على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق”.

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