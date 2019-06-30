2019/06/30 | 15:13

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الحلبوسي يوجه باعلان اسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم على وسائل الاعلام

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،اليوم الأحد، بإعلان أسماء

النواب المتغيبين عن الجلسة على وسائل الإعلام.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي وجه اليوم، بإعلان اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة على

وسائل الاعلام".

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