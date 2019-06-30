2019/06/30 | 15:13

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الأحد 30 يونيو 2019 | 03:06 مساءً | عدد القراءات : 13

المنتجات النفطية تجهز معمل إسفلت الزعفرانية بـ4 آلاف طن لتعبيد الشوارع

بغداد/..



اعلنت شركة المنتجات النفطية في وزارة النفط، اليوم الاحد، عن تجهيز 4 آلاف طن من الإسفلت لمعمل إسفلت الزعفرانية للمشاريع الخدمية.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، ان “شركة توزيع المنتجات النفطية جزت معمل اسمنت الزعفرانية بـ (4) آلاف طن من مادة الإسفلت نوع 40/50 لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة لإزالة التخسفات وإصلاح الخلل فيها”.

واضاف مسير أن “هنالك استثناءات خاصة للمشاريع الخدمية في توفير الكميات المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لهم”، مؤكداً ان “تجهيز منتوج الاسفلت 40/50 مستمر لكافة مديريات البلدية لإسنادها لوجستياً وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن وتوفير سبل الراحة له قدر الإمكان”.انتهى3

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