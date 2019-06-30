2019/06/30 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة ارسالية (400) طن من مادة “حديد تسليح” إلى الجانب الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي ، بعد فشلها في الفحص المختبري وأختلاف المستورد.وقالت الهيئة في بيان لها , إنه ” جاء ذلك في ظل إجراءات إتخذتها هيئة المنافذ الحدودية نتج عنها إحباط العديد من محاولات التهريب بكافة أشكاله والحد من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة أطنان من الحديد إلى الجانب الإيراني غير مستوفاة للشروط بمنفذ الشلامجة النعيم نيوز.

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