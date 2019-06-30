الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين ومن دون كفيل

2019/06/30 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني للأقساط".ودعا المصرف، المشمولين بتلك القروض الى "مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقديم عليها".انتهى

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