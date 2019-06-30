الحلبوسي يوجه باعلان اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة على وسائل الاعلام

2019/06/30 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد، بإعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة على وسائل الإعلام.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اليوم، بإعلان اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة على وسائل الاعلام".انتهى

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