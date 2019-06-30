الخريجون يتسكعون .. والمليارات تهدر للحرامية في الاندية الرياضية !

2019/06/30 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… المليارات تهدر شهريا للأندية الرياضية بين التزوير والاحتيال خاصة اندية المؤسسات ،الوزارات تخصص المليارات لغرض السفر والسياحة بحجة تمثيل البلاد في المحافل الدولية لا نتائج حقيقية ولا مداليات ذهبية ولا مراكز متقدمة في المنافسات الدولية والتبرير حاضر نقص الاموال والمعسكرات وعدم الاهتمام والاستعداد اضف اليها الخصومة المستدامة بين اللجنة الاولمبية والاتحادات […]

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